Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/ — Ранее сообщалось об одной жертве.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/ — Ранее сообщалось об одной жертве.
Тела двух погибших обнаружены на месте пожара в типографии в
«Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека», — сказал источник.
Ранее в МЧС России сообщали, что в результате пожара погиб один человек и трое госпитализированы.
Пожар произошел на втором и третьем этажах четырехэтажного здания ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс» на общей площади 100 кв. м, обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. м. Более 30 человек эвакуированы.