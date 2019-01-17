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18:04 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/ — Ранее сообщалось об одной жертве.

Тела двух погибших обнаружены на месте пожара в типографии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

«Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека», — сказал источник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в МЧС России сообщали, что в результате пожара погиб один человек и трое госпитализированы.

Пожар произошел на втором и третьем этажах четырехэтажного здания ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс» на общей площади 100 кв. м, обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. м. Более 30 человек эвакуированы.

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