Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех

Тела двух погибших обнаружены на месте пожара в типографии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

«Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека», — сказал источник.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-68471405&id=456251076&hash=4515d9e360ebeb8a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в МЧС России сообщали, что в результате пожара погиб один человек и трое госпитализированы.