The Bell: Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

Источник: AP 2019

The Bell уточняет, что всего правоохранительные органы задержали около 10 человек. Сейчас они находятся в «отдельном помещении» аэропорта, пишет издание. «Интерфакс» со ссылкой на жену Кириллова уточняет, что ему и Вашукевич вменяют нарушение статьи о вовлечении в проституцию.

Источник: РИА "Новости"

В конце февраля 2018 года Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова задержали в Таиланде за организацию секс-тренингов. Их обвинили в том, что они нарушили миграционное законодательство государство, а также вели нелегальную трудовую деятельность.

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В марте Рыбка дала интервью NYT, в котором рассказала, что у нее есть сведения о вмешательстве России в американские выборы. Якобы эта информация содержится в записях, которые она сделала во время разговора бизнесмена Олега Дерипаски с партнерами. Вашукевич и Кириллов попросили политическое убежище в США в обмен на эти данные. В Госдепе заявили, что не будут оказывать какую-либо помощь задержанным.

Сначала обвиняемых хотели оштрафовать и депортировать из Таиланда. Но в апреле стало известно, что против них выдвинули новые обвинения — в сговоре и проституции. Из Центра временного содержания иммиграционной полиции Бангкока их перевели в городскую тюрьму города Паттайя.