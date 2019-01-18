Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые популярные собаки 2018
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
Принятая за труп россиянка ожила в морге и умерла
Елена Проклова в платье с жемчугом очаровала поклонников
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Сын Ксении Собчак сделал комплимент своей маме
Елизавета Боярская решила обучать месячного сына английскому
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Когда заговорит Логинов
Валерий Газзаев: Глава WADA обратил в пыль наговоры США
В студенческом городке произошел мощный взрыв
Умер Борис Соколов
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
8Трамп посетил границу с Мексикой
04:23 (мск), источник: Lenta.Ru

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Издание ссылается на публикацию в еженедельной газете террористов Al Naba. Telegram-канал Directorate 4 опубликовал скриншот материала. Авторы канала уточнили, что в статье не приводится подробностей теракта. Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. Следственный комитет не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.

1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка. В результате погибли три человека.

Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Чубайс: нужно повысить цены для россиян
Российский судья сбил девушку и запугал свидетелей
«Нафтогаз» подтвердил отмену ареста акций «Газпрома»
СМИ: Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
Лиса и кот не поделили кусок колбасы на границе с Польшей
В Чечне простили должникам 9 миллиардов платежей за газ
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Полиция подтвердила задержание Насти Рыбки
Оборудование на модуле МКС находится в критическом состоянии
Спорт
Когда заговорит Логинов Российский биатлонист по-прежнему остается главным раздражителем мирового биатлона
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Популярные темы на «Детях»
Бросить ребёнка... 1313
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 251
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 248
Идеальный перекус 174
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь