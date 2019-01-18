ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.