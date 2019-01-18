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06:02 (мск), источник: Интерфакс

Замглавы МЧС заявил, пожарный надзор получит дополнительные полномочия

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Полномочия органов пожарного надзора будут расширены, в том числе по направлению газовой безопасности, заявил замглавы МЧС России Павел Барышев журналистам в Новосибирске.

«Сегодня уже поставлены задачи нашему министерству вместе с жилищными инспекциями разобраться по этому направлению, дать новые подходы, новые направления по надзору», — сказал Барышев.

По его словам, после трагических событий в Кемерово (пожара в торговом центре «Зимняя вишня») пересматриваются нормативно правовые вопросы по пожарному надзору.

«Поддержаны новые направления, они в ближайшее время будут приняты, пожарный надзор получит дополнительные полномочия», — сказал он.

Говоря о безопасности газового оборудования, в том числе в жилых домах, замминистра отметил, что установка датчиков утечки должна сопровождаться подготовкой населения.

«Если у вас датчик будет отключаться при понижении давления, вы в конечном итоге, как человек, как обыватель, возьмете его и отключите. Это говорит о том, что сознание ваше должно быть готово, чтобы вы не отключали эти датчики.

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