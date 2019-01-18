Замглавы МЧС заявил, пожарный надзор получит дополнительные полномочия

«Сегодня уже поставлены задачи нашему министерству вместе с жилищными инспекциями разобраться по этому направлению, дать новые подходы, новые направления по надзору», — сказал Барышев.

По его словам, после трагических событий в Кемерово (пожара в торговом центре «Зимняя вишня») пересматриваются нормативно правовые вопросы по пожарному надзору.

«Поддержаны новые направления, они в ближайшее время будут приняты, пожарный надзор получит дополнительные полномочия», — сказал он.

Говоря о безопасности газового оборудования, в том числе в жилых домах, замминистра отметил, что установка датчиков утечки должна сопровождаться подготовкой населения.