Более 80 человек пострадали при взрыве в полицейской академии в Колумбии

Инцидент произошел около десяти утра по местному времени (около шести по мск), когда проходило торжественное мероприятие для курсантов. На территорию учебного заведения въехал грузовик, начиненный взрывчаткой. В его кузове было около 80 килограммов взрывчатых веществ. Охрана отказалась открывать ворота, поэтому злоумышленник набрал скорость и протаранил стену.
BBC News уточняет, водителем оказался 57-летний мужчина. Других подробностей пока нет.
Президент Колумбии Иван Дуке назвал случившееся «сумасшедшим террористическим актом». Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.