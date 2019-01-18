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07:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 80 человек пострадали при взрыве в полицейской академии в Колумбии

Мощный взрыв прогремел на территории полицейской академии в колумбийской столице Боготе. По предварительным данным, 87 человек пострадали, 11 погибли, сообщает местное издание El Heraldo.

Источник: Reuters

Инцидент произошел около десяти утра по местному времени (около шести по мск), когда проходило торжественное мероприятие для курсантов. На территорию учебного заведения въехал грузовик, начиненный взрывчаткой. В его кузове было около 80 килограммов взрывчатых веществ. Охрана отказалась открывать ворота, поэтому злоумышленник набрал скорость и протаранил стену.

BBC News уточняет, водителем оказался 57-летний мужчина. Других подробностей пока нет.

Президент Колумбии Иван Дуке назвал случившееся «сумасшедшим террористическим актом». Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.

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