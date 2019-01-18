Более 80 человек пострадали при взрыве в полицейской академии в Колумбии

Инцидент произошел около десяти утра по местному времени (около шести по мск), когда проходило торжественное мероприятие для курсантов. На территорию учебного заведения въехал грузовик, начиненный взрывчаткой. В его кузове было около 80 килограммов взрывчатых веществ. Охрана отказалась открывать ворота, поэтому злоумышленник набрал скорость и протаранил стену.