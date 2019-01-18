Колумбия скорбит по жертвам теракта в Боготе. Погиб 21 человек
Впервые в своей истории эта страна столкнулась со взрывом, совершенным
Впервые в своей истории эта страна столкнулась со взрывом, совершенным
БОГОТА, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб, 87 пострадали в результате террористического акта, произошедшего в четверг утром в столице Колумбии, Боготе, когда автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии. Впервые в своей истории эта страна столкнулась со взрывом, совершенным
В четверг утром в полицейской академии имени генерала Сантандера, которая находится на юге Боготы, состоялась торжественная церемония повышения в должности сотрудников колумбийской полиции и принятия в ее ряды курсантов академии.
Через несколько минут после окончания мероприятия к запасному КПП подъехал внедорожник Nissan. После того, как служебная собака подала знак, что в машине есть
Водитель и несколько сотрудников академии погибли на месте.
Правоохранительные органы уже идентифицировали исполнителя взрыва. Им оказался 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. Теперь власти выясняют, кто был заказчиком теракта и был ли смертник связан с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии.
По данным властей, Рохас проживал в муниципалитете Кубара (восточный департамент Бояка), который граничит с Венесуэлой. Отмечается, что в этом районе активно действуют представители леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).
Глава Колумбии Иван Дуке в четверг утром направлялся в западный департамент страны Чоко, где должен был принять участие в региональном совете безопасности. Получив сообщение о теракте, президент сразу изменил повестку дня и отправился в Боготу. По прибытии в столицу Дуке немедленно отправился на место происшествия, после чего назвал теракт «нападением на все колумбийское общество».
Вечером президент обратился к нации, подчеркнув, что уже в пятницу «правоохранительные органы и генеральная прокуратура страны предоставят общественности подробную информацию о ходе расследования». Колумбийский лидер заявил о необходимости объединиться в борьбе с терроризмом. В пятницу днем на центральной площади Боготы состоится митинг в знак солидарности с жертвами теракта.
Колумбийские политики и эксперты считают, что если будет доказана связь между исполнителем теракта и группировкой АНО, то это фактически поставит крест на возможности проведения мирных переговоров между повстанцами и правительством. Дуке не раз подчеркивал, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами «преступной деятельности».
Бывшие участники другой повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), а ныне представители партии «Общая альтернативная революционная сила» осудили теракт, однако не исключили возможности того, что подрыв машины мог быть «провокацией, направленной на прекращение всех переговоров с АНО».