Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин решил судьбу транзита газа через Украину
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
В сети обсуждают сходство Леонида Агутина и его младшей дочери
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Иван Ургант сходил с дочками на баскетбол в Калифорнии
Регина Тодоренко показала снимок с прогулки с мамой и сыном
Собчак в желто-голубом просит убежища у Порошенко - эксперт
Изнасилование в Уфе: были женщины, а не мужчины
Умерла путешественница Баба Лена
Женщина откусила булочку в ГУМе и умерла - СМИ
Правила красоты и питания 47-летней Леры Кудрявцевой
Вера Брежнева стала звездой черно-белой фотосессии
ИГ: боевики положили взрывчатку на 3 и 10 этажах в Магнитогорске
Ненависть через край: Песков говорит о россиянах
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
20Взрыв газа в Магнитогорске
10:07 (мск), источник: ТАСС

Колумбия скорбит по жертвам теракта в Боготе. Погиб 21 человек

Впервые в своей истории эта страна столкнулась со взрывом, совершенным террористом-смертником.

Источник: AP 2019

БОГОТА, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб, 87 пострадали в результате террористического акта, произошедшего в четверг утром в столице Колумбии, Боготе, когда автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии. Впервые в своей истории эта страна столкнулась со взрывом, совершенным террористом-смертником.

Из 87 пострадавших 79 до сих пор остаются в больницах. Большинство из них — колумбийцы, однако среди раненых есть также панамцы и эквадорцы, которые учились в академии. Президент Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур.
Читайте также
Интерпол выразил готовность оказать помощь в расследовании теракта в Боготе

Утренний взрыв

В четверг утром в полицейской академии имени генерала Сантандера, которая находится на юге Боготы, состоялась торжественная церемония повышения в должности сотрудников колумбийской полиции и принятия в ее ряды курсантов академии.

Через несколько минут после окончания мероприятия к запасному КПП подъехал внедорожник Nissan. После того, как служебная собака подала знак, что в машине есть что-то подозрительное, водитель нажал педаль газа и въехал на территорию школы. Взрыв произошел в 09:30 (17:30 мск), когда транспортное средство врезалось в один из корпусов академии.

По данным властей, в машине находилось 80 кг взрывчатки. Взрыв был такой силы, что в нескольких соседних домах выбило окна.

Водитель и несколько сотрудников академии погибли на месте.

Личность террориста установлена

Правоохранительные органы уже идентифицировали исполнителя взрыва. Им оказался 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. Теперь власти выясняют, кто был заказчиком теракта и был ли смертник связан с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии.

По данным властей, Рохас проживал в муниципалитете Кубара (восточный департамент Бояка), который граничит с Венесуэлой. Отмечается, что в этом районе активно действуют представители леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

Реакция властей

Глава Колумбии Иван Дуке в четверг утром направлялся в западный департамент страны Чоко, где должен был принять участие в региональном совете безопасности. Получив сообщение о теракте, президент сразу изменил повестку дня и отправился в Боготу. По прибытии в столицу Дуке немедленно отправился на место происшествия, после чего назвал теракт «нападением на все колумбийское общество».

Вечером президент обратился к нации, подчеркнув, что уже в пятницу «правоохранительные органы и генеральная прокуратура страны предоставят общественности подробную информацию о ходе расследования». Колумбийский лидер заявил о необходимости объединиться в борьбе с терроризмом. В пятницу днем на центральной площади Боготы состоится митинг в знак солидарности с жертвами теракта.

Возможные последствия

Колумбийские политики и эксперты считают, что если будет доказана связь между исполнителем теракта и группировкой АНО, то это фактически поставит крест на возможности проведения мирных переговоров между повстанцами и правительством. Дуке не раз подчеркивал, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами «преступной деятельности».

Бывшие участники другой повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), а ныне представители партии «Общая альтернативная революционная сила» осудили теракт, однако не исключили возможности того, что подрыв машины мог быть «провокацией, направленной на прекращение всех переговоров с АНО».

 Зрелище будет неприглядным: американцы опубликовали прогноз по Украине
Почему Япония так хочет Курильские острова
На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
СМИ: Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
В Чечне простили должникам 9 миллиардов платежей за газ
Полиция подтвердила задержание Насти Рыбки
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Коэн сознался в фальсификации опроса в интересах Трампа
Спорт
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом ещё напишем» Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали - они будут продолжать
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Сколько могут стоить ржавые (но очень крутые) автомобили: фото Во Франции продают 81 ржавый автомобиль (эти машины были найдены несколько месяцев назад в одном из заброшенных складов). И – о ужас – владелец этой коллекции решил не восстанавливать шедевры, а просто продать их
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Дети
В сети обсуждают сходство Леонида Агутина и его младшей дочери Певец порадовал поклонников новым семейным фото
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь