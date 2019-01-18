Колумбия скорбит по жертвам теракта в Боготе. Погиб 21 человек

Источник: AP 2019

БОГОТА, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб, 87 пострадали в результате террористического акта, произошедшего в четверг утром в столице Колумбии, Боготе, когда автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии. Впервые в своей истории эта страна столкнулась со взрывом, совершенным террористом-смертником.

Из 87 пострадавших 79 до сих пор остаются в больницах. Большинство из них — колумбийцы, однако среди раненых есть также панамцы и эквадорцы, которые учились в академии. Президент Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур.

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Утренний взрыв

В четверг утром в полицейской академии имени генерала Сантандера, которая находится на юге Боготы, состоялась торжественная церемония повышения в должности сотрудников колумбийской полиции и принятия в ее ряды курсантов академии.

Через несколько минут после окончания мероприятия к запасному КПП подъехал внедорожник Nissan. После того, как служебная собака подала знак, что в машине есть что-то подозрительное, водитель нажал педаль газа и въехал на территорию школы. Взрыв произошел в 09:30 (17:30 мск), когда транспортное средство врезалось в один из корпусов академии.

По данным властей, в машине находилось 80 кг взрывчатки. Взрыв был такой силы, что в нескольких соседних домах выбило окна.

Водитель и несколько сотрудников академии погибли на месте.

Личность террориста установлена

Правоохранительные органы уже идентифицировали исполнителя взрыва. Им оказался 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. Теперь власти выясняют, кто был заказчиком теракта и был ли смертник связан с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии.

По данным властей, Рохас проживал в муниципалитете Кубара (восточный департамент Бояка), который граничит с Венесуэлой. Отмечается, что в этом районе активно действуют представители леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

Реакция властей

Глава Колумбии Иван Дуке в четверг утром направлялся в западный департамент страны Чоко, где должен был принять участие в региональном совете безопасности. Получив сообщение о теракте, президент сразу изменил повестку дня и отправился в Боготу. По прибытии в столицу Дуке немедленно отправился на место происшествия, после чего назвал теракт «нападением на все колумбийское общество».

Вечером президент обратился к нации, подчеркнув, что уже в пятницу «правоохранительные органы и генеральная прокуратура страны предоставят общественности подробную информацию о ходе расследования». Колумбийский лидер заявил о необходимости объединиться в борьбе с терроризмом. В пятницу днем на центральной площади Боготы состоится митинг в знак солидарности с жертвами теракта.

Возможные последствия

Колумбийские политики и эксперты считают, что если будет доказана связь между исполнителем теракта и группировкой АНО, то это фактически поставит крест на возможности проведения мирных переговоров между повстанцами и правительством. Дуке не раз подчеркивал, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами «преступной деятельности».