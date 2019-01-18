Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона.
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона.
ТАСС, 18 января. Два
«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма
Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.
Источник также добавил, что экипаж одного самолета катапультировался, отметив, что «ЧП произошло около часа назад».
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