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09:59 (мск), источник: ТАСС

Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 января. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», — сказал источник.

Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.

Источник также добавил, что экипаж одного самолета катапультировался, отметив, что «ЧП произошло около часа назад».

Новость дополняется.

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