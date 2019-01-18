Интерпол выразил готовность оказать помощь в расследовании теракта в Боготе
ТАСС, 18 января — В результате атаки погиб 21 человек.
ТАСС, 18 января — В результате атаки погиб 21 человек.
Интерпол выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, произошедшего в четверг в Боготе, и заявил о готовности предоставить любую необходимую помощь. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter международной полицейской организации в пятницу.
Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям жертв нападения на национальную полицейскую академию Колумбии. Мы готовы оказать необходимую поддержку.
Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. По последним данным, 21 человек погиб. В медицинских учреждениях Боготы остаются 68 пострадавших. Президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур.