Интерпол выразил готовность оказать помощь в расследовании теракта в Боготе

Интерпол выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, произошедшего в четверг в Боготе, и заявил о готовности предоставить любую необходимую помощь. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter международной полицейской организации в пятницу.