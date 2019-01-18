Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке

Источник: РИА "Новости"

По данным Минобороны РФ, самолеты отрабатывали маневрирование, во время которого произошло касание в воздухе. Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО выполняли полет без боекомплекта.

Источник «Интерфакса» рассказал, что спасателям с воздуха удалось увидеть в Татарском проливе аварийные огни, предположительно спасательного плота Су-34. По данным агенства, несколько минут назад там же видели два оранжевых парашютных купола.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что время полетов на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Экипаж одного самолета катапультировался, отмечал источник.

Агенство уточнило, что Су-34 спасшегося экипажа упал в море. По данным «Интерфакса» второй бомбардировщик приземлился с отказавшим двигателем. ТАСС сообщил, что он может вернуться на базу.