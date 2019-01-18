Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке
Минобороны РФ подтвердило столкновение двух
Минобороны РФ подтвердило столкновение двух
По данным Минобороны РФ, самолеты отрабатывали маневрирование, во время которого произошло касание в воздухе. Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО выполняли полет без боекомплекта.
Источник «Интерфакса» рассказал, что спасателям с воздуха удалось увидеть в Татарском проливе аварийные огни, предположительно спасательного плота Су-34. По данным агенства, несколько минут назад там же видели два оранжевых парашютных купола.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что время полетов на Дальнем Востоке столкнулись два
В свою очередь, источник «РИА Новости» отмечал, что один из истребителей просто пропал с радаров. «Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования», — уточняет он. Собеседник «Интерфакса» отмечал, что два истребителя исчезли с радаров недалеко от аэропорта «Хурба» под