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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке

Минобороны РФ подтвердило столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в небе над акваторией Японского моря. «Экипажи самолетов катапультировались. Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил осуществляют поиск пилотов в районе катапультирования», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Источник: РИА "Новости"

По данным Минобороны РФ, самолеты отрабатывали маневрирование, во время которого произошло касание в воздухе. Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО выполняли полет без боекомплекта.

Источник «Интерфакса» рассказал, что спасателям с воздуха удалось увидеть в Татарском проливе аварийные огни, предположительно спасательного плота Су-34. По данным агенства, несколько минут назад там же видели два оранжевых парашютных купола.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что время полетов на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Экипаж одного самолета катапультировался, отмечал источник.

Агенство уточнило, что Су-34 спасшегося экипажа упал в море. По данным «Интерфакса» второй бомбардировщик приземлился с отказавшим двигателем. ТАСС сообщил, что он может вернуться на базу.

В свою очередь, источник «РИА Новости» отмечал, что один из истребителей просто пропал с радаров. «Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования», — уточняет он. Собеседник «Интерфакса» отмечал, что два истребителя исчезли с радаров недалеко от аэропорта «Хурба» под Комсомольском-на-Амуре. ТАСС уточнял, что истребитель, по предварительным данным, упал в Татарский пролив между Хабаровским краем и Сахалином. По информации «Интерфакса» два бомбардировщика выполняли плановые полеты с «Хурбы».

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