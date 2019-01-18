СК призвал СМИ не доверять сообщениям террористов о трагедии в Магнитогорске

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске, версия взрыва газа остается приоритетной, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.
Светлана Петренкоофициальный представитель Следственного комитета РФ
Петренко подчеркнула, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. «Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — заявила представитель СК.
По ее словам, в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, в том числесудебно-медицинская, взрывотехническая и пожарно-техническая. Кроме того, по-прежнемуведется сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисковая операция была завершена 3 января.
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