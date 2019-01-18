Один из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живым

Источник: РИА "Новости"

Военные обнаружили одного летчика самолета Су-34, он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы, сообщили в Минобороны РФ.

«К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве добавили, что судно достигнет места обнаружения спасательного плота в течение 20 минут.

Летчика обнаружил экипаж вертолета Ми-8.

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме в 4 балла.

Столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

«18 января в 08:07 по Москве при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.