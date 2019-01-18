Один из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живым
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — На помощь к пострадавшему направляется рыболовецкое судно.
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — На помощь к пострадавшему направляется рыболовецкое судно.
Военные обнаружили одного летчика самолета Су-34, он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы, сообщили в Минобороны РФ.
«К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве добавили, что судно достигнет места обнаружения спасательного плота в течение 20 минут.
Летчика обнаружил экипаж вертолета Ми-8.
Столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло при выполнении планового
«18 января в 08:07 по Москве при выполнении планового
В министерстве отметили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта. Экипажи смогли катапультироваться.