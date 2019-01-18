С трех членов «Артподготовки"* сняли часть обвинений

Источник: РИА Новости

«Снять с Дмитриева, Иванова и Озерова по части 2 статьи 205.4 УК РФ в связи с отказом обвинения в этой части», — сказала прокурор, обращаясь к суду с соответствующим ходатайством.

Ранее в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении активистов «Артподготовки"* Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова. Следственный комитет возбудил дело о террористическом сообществе, Щербинский суд Москвы в середине ноября 2017 года заключил их под стражу. Все трое, по данным следствия, безработные, «имеют навыки конспирации» и участвовали в подготовке теракта в Москве.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение «Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции». В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.