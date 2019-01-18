Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ад какой-то: Собчак высказалась о поездке в Киев
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Магазинные чеки оказались опасны
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
4 неожиданных факта о рожденных в январе и феврале
Сын Максима Галкина похвастался внушительной коллекцией сосулек
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом еще напишем»
В «Динамо» готовится революция. Подробности уже известны
Нелепые образы звезд в брюках и бриджах
Как изменились звезды российского шоу-бизнеса за 10 лет (фото)
ИГ: боевики положили взрывчатку на 3 и 10 этажах в Магнитогорске
Ненависть через край: Песков говорит о россиянах
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
13:26 (мск), источник: РИА Новости

С трех членов «Артподготовки"* сняли часть обвинений

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Гособвинитель снял с трёх членов экстремистского движения «Артподготовка"* обвинение в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из Московского окружного военного суда.

Источник: РИА Новости

«Снять с Дмитриева, Иванова и Озерова по части 2 статьи 205.4 УК РФ в связи с отказом обвинения в этой части», — сказала прокурор, обращаясь к суду с соответствующим ходатайством.

Ранее в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении активистов «Артподготовки"* Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова. Следственный комитет возбудил дело о террористическом сообществе, Щербинский суд Москвы в середине ноября 2017 года заключил их под стражу. Все трое, по данным следствия, безработные, «имеют навыки конспирации» и участвовали в подготовке теракта в Москве.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение «Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции». В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

 'Не для Росгвардии': Собчак опубликовала новое видео из Киева
Рыбка отчаянно сопротивлялась при задержании в Шереметьево (видео)
СК: версия взрыва газа в Магнитогорске остается приоритетной
Мужчины в соцсетях пожаловались на обидные комплименты от женщин
Бог не любит контрольных закупок: какая вода на Крещение святая
Минобороны подтвердило спасение второго летчика Су-34
Как выглядит космический корабль-отель в Крыму (фото)
Нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю Совбеза
Крещение Руси: что думали соседи
Спорт
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом еще напишем» Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали - они будут продолжать
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Сколько могут стоить ржавые (но очень крутые) автомобили: фото Во Франции продают 81 ржавый автомобиль (эти машины были найдены несколько месяцев назад в одном из заброшенных складов). И – о ужас – владелец этой коллекции решил не восстанавливать шедевры, а просто продать их
Кино
СМИ узнали состав жюри нового сезона шоу «Голос. Дети» Стали известны имена наиболее вероятных претендентов на места в креслах наставников вокального проекта для юных талантов
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 500
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 284
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 284
Портрет Путина в садиковской группе 270
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь