В приоритете газ
СКР отреагировал на заявления террористов о причастности к взрыву дома в Магнитогорске.
СКР отреагировал на заявления террористов о причастности к взрыву дома в Магнитогорске.
Следственный комитет России призвал не доверять заявлениям террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), взявшей на себя ответственность за взрывы дома и маршрутного такси в Магнитогорске. Сообщения об этом 17 января опубликовало принадлежащие ИГ издание «Ан-Наба». В качестве приоритетной версии СКР
Следственный комитет России отреагировал на заявление международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) о причастности к взрывам жилого дома и микроавтобуса в Магнитогорске.
«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа.
Выводы о причине происшедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз:
Ранее организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, со ссылкой на принадлежащие исламистам издание «Ан-Наба», сообщила, что ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) было возбуждено через несколько часов после обрушения одного из 12 подъездов дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске ранним утром 31 декабря 2018 года.
На следующий день после обрушения дома в городе произошел еще один взрыв — вечером 1 января недалеко от пострадавшего дома сгорело маршрутное такси. В результате погибли трое мужчин. Znak.com и «74.ру», ссылаясь на источники, сообщили, что два взрыва связаны между собой и силовики рассматривают версию теракта.
Следственные органы официально не подтверждают, что взрывы дома и маршрутки связаны между собой.
По данным расследования издания Baza, к взрывам причастны как минимум три местных жителя, в течение полугода готовивших серию нападений в новогоднюю ночь и, скорее всего, погибших в «Газели». Двое из них 30 декабря арендовали квартиру на втором этаже седьмого подъезде дома № 164. По версии издания, взрыв многоэтажки должен был произойти утром 1 января после серии терактов по всему городу (одно из взрывных устройств нашел дворник напротив ТЦ «Континент»). Однако по неизвестным причинам взрывное устройство в доме сработало на день раньше, что нарушило планы террористов. Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил в интервью ТАСС, что взрыв, скорее всего, произошел на втором или третьем этаже.
Сейчас в Магнитогорске проводятся работы по демонтажу седьмого и восьмого подъездов пострадавшего дома. Региональные власти планировали сохранить здание, разделив его на две части. Однако 17 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом целиком. По предварительным данным, на эти цели потребуется около 1,3 млрд руб.
Юлия Гарипова, Челябинск
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