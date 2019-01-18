Информация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Штурмана одного из столкнувшихся самолетов эвакуируют в Хабаровск.
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Штурмана одного из столкнувшихся самолетов эвакуируют в Хабаровск.
Состояние штурмана Су-34, которого спасли после столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем, удовлетворительное, информация о спасении второго летчика не подтвердилась, сообщили в министерстве обороны РФ.
«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, спасенного летчика — штурмана Су-34 — в настоящее время эвакуируют самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск. «Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет», — сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщали о спасении двоих летчиков и их доставке на аэродром.
Как сообщалось, в пятницу при выполнении планового