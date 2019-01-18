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17:03 (мск), источник: Интерфакс

Информация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Штурмана одного из столкнувшихся самолетов эвакуируют в Хабаровск.

Источник: РИА "Новости"

Состояние штурмана Су-34, которого спасли после столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем, удовлетворительное, информация о спасении второго летчика не подтвердилась, сообщили в министерстве обороны РФ.

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Военные заявили, что в районе катапультирования экипажей бомбардировщиков Су-34 запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. «Поисково-спасательная операция продолжается», — заявили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, спасенного летчика — штурмана Су-34 — в настоящее время эвакуируют самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск. «Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщали о спасении двоих летчиков и их доставке на аэродром.

Как сообщалось, в пятницу при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.

Поисково-спасательные мероприятия проходят в сложных метеоусловиях.

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