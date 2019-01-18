В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом

Как рассказала Бьорнланд, подозреваемый прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января. В настоящее время связывать его с какой-либо террористической организацией рано, но именно его собственные показания привели к тому, что расследование взяла на себя полицейская служба безопасности, отметила она.