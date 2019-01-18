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17:19 (мск), источник: Ведомости

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом

В Норвегии задержан 20-летний россиянин, который подозревается в совершении нападения с ножом в Осло. Об этом рассказала Мари Бенедикт Бьорнланд, руководитель норвежской спецслужбы — полицейской службы безопасности, передает местное издание NRK. По ее словам, дело расследуется как возможный теракт.

Источник: Reuters

Как рассказала Бьорнланд, подозреваемый прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января. В настоящее время связывать его с какой-либо террористической организацией рано, но именно его собственные показания привели к тому, что расследование взяла на себя полицейская служба безопасности, отметила она.

Я не могу подробно рассказать о допросе, но он сказал, что хотел совершить террористический акт и убить несколько человек.
Мари Бенедикт Бьорнланд
руководитель норвежской спецслужбы

Других причастных к преступлению не было, сообщила Бьорнланд.

Атака произошла накануне в центре Осло: мужчина ударил женщину ножом в спину, когда та расплачивалась за товары. Ее доставили в больницу в критическом, но стабильном состоянии. Нападавший был задержан неподалеку от места происшествия.

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