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20:23 (мск), источник: RTVi

В Уфе из полиции уволили дознавательницу, которая заявила об изнасиловании

Дознавательницу из Уфы, которая в октябре 2018 года обвинила трех высокопоставленных сотрудников МВД в изнасиловании, уволили с ее должности. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении сказано, что девушку уволили, поскольку она распивала со своими коллегами алкогольные напитки в служебном помещении, а это порочит честь и достоинство сотрудника полиции. По этой же причине своей должности лишилась еще одна сотрудница.

По версии следствия, 30 октября три высокопоставленных сотрудника МВД изнасиловали 23-летнюю коллегу. Под подозрением оказались начальники отделов республиканского МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району.

Проверка показала, что мужчины распивали алкоголь на рабочем месте, а позже пригласили девушек присоединиться к ним.

1 ноября всех троих подозреваемых уволили с их должностей, а 2 ноября Кировский районный суд Уфы в Башкирии арестовал бывших полицейских. Позже им предъявили обвинения в изнасиловании своей коллеги. Экспертиза установила, что на теле пострадавшей есть характерные травмы.

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