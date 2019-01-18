В Уфе из полиции уволили дознавательницу, которая заявила об изнасиловании
Дознавательницу из Уфы, которая в октябре 2018 года обвинила трех высокопоставленных сотрудников МВД в изнасиловании, уволили с ее должности. Об этом 18 января сообщила
Дознавательницу из Уфы, которая в октябре 2018 года обвинила трех высокопоставленных сотрудников МВД в изнасиловании, уволили с ее должности. Об этом 18 января сообщила
В сообщении сказано, что девушку уволили, поскольку она распивала со своими коллегами алкогольные напитки в служебном помещении, а это порочит честь и достоинство сотрудника полиции. По этой же причине своей должности лишилась еще одна сотрудница.
По версии следствия, 30 октября три высокопоставленных сотрудника МВД изнасиловали 23-летнюю коллегу. Под подозрением оказались начальники отделов республиканского МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району.
1 ноября всех троих подозреваемых уволили с их должностей, а 2 ноября Кировский районный суд Уфы в Башкирии арестовал бывших полицейских. Позже им предъявили обвинения в изнасиловании своей коллеги. Экспертиза установила, что на теле пострадавшей есть характерные травмы.
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