Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Трещевой злую шутку
70-летняя профессор Самарского госуниверситета Евгения Трещева, один из известных российских правоведов, стала обвиняемой по уголовному делу
70-летняя профессор Самарского госуниверситета Евгения Трещева, один из известных российских правоведов, стала обвиняемой по уголовному делу
Уголовное дело в отношении профессора кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского университета Евгении Трещевой возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом стала поездка на лечение на курорт Дудинце (Словакия) во время учебного процесса — с 11 по 24 марта 2018 года.
Профессор рассказала «Ъ», что для нее новость о возбуждении уголовного дела стала шоком. «Я ездила на курорт, чтобы поправить здоровье, — объяснила госпожа Трещева.— Занятий со студентами, защиты дипломов или заседаний кафедры в этот период не было. Все это время я готовилась к заседанию диссертационного совета, писала рецензии и научные статьи — это повседневная профессорская работа».
Профессор добавила, что намерена «бороться за справедливость, поскольку ситуация более чем абсурдная». После того как Евгения Трещева узнала о наличии претензий за полученную ею заработную плату, она вернула в кассу университета около 20 тыс. руб.
У руководства учебного заведения к профессору претензий нет, выговора или замечаний за нарушение трудовой дисциплины ей не выносили.
Евгения Трещева возглавляла кафедру гражданского процессуального и предпринимательского права с 1989 года до недавнего времени. Она была ярой противницей слияния Самарского госуниверситета и Самарского государственного авиационного университета в единый Самарский университет, оставшись при своем мнении и после завершения процесса объединения вузов. На расширенном заседании ученого совета университета профессор активно спорила с
Стоит отметить, что изначально оперативные действия проводились сотрудниками УФСБ России по Самарской области, после материалы проверки были переданы в региональное следственное управление Следственного комитета России. Приходили на кафедру и сотрудники ОБЭПа.
В заявлении на официальном сайте СПЧ говорится о недопустимости «такого преследования одного из известнейших российских правоведов, воспитавшей тысячи юристов». СПЧ обратился в защиту госпожи Трещевой в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
«Если в процесс вмешиваются представители ФСБ, то дело, видимо, носит заказной характер. Возможно, это связано с критикой объединения вузов, либо
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Андрей Сазонов, Самара