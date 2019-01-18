Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Трещевой злую шутку

Источник: СГУ

Уголовное дело в отношении профессора кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского университета Евгении Трещевой возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом стала поездка на лечение на курорт Дудинце (Словакия) во время учебного процесса — с 11 по 24 марта 2018 года.

Следствие инкриминирует преподавателю нанесение государству ущерба в 30 тыс. руб., который якобы образовался в результате прогула.

Профессор рассказала «Ъ», что для нее новость о возбуждении уголовного дела стала шоком. «Я ездила на курорт, чтобы поправить здоровье, — объяснила госпожа Трещева.— Занятий со студентами, защиты дипломов или заседаний кафедры в этот период не было. Все это время я готовилась к заседанию диссертационного совета, писала рецензии и научные статьи — это повседневная профессорская работа».

Профессор добавила, что намерена «бороться за справедливость, поскольку ситуация более чем абсурдная». После того как Евгения Трещева узнала о наличии претензий за полученную ею заработную плату, она вернула в кассу университета около 20 тыс. руб.

У руководства учебного заведения к профессору претензий нет, выговора или замечаний за нарушение трудовой дисциплины ей не выносили.

Евгения Трещева возглавляла кафедру гражданского процессуального и предпринимательского права с 1989 года до недавнего времени. Она была ярой противницей слияния Самарского госуниверситета и Самарского государственного авиационного университета в единый Самарский университет, оставшись при своем мнении и после завершения процесса объединения вузов. На расширенном заседании ученого совета университета профессор активно спорила с экс-главой региона Николаем Меркушкиным, поддержавшим преобразование вузов.

Стоит отметить, что изначально оперативные действия проводились сотрудниками УФСБ России по Самарской области, после материалы проверки были переданы в региональное следственное управление Следственного комитета России. Приходили на кафедру и сотрудники ОБЭПа.

Самарского профессора поддержали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В заявлении на официальном сайте СПЧ говорится о недопустимости «такого преследования одного из известнейших российских правоведов, воспитавшей тысячи юристов». СПЧ обратился в защиту госпожи Трещевой в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин считает обвинение профессора Трещевой абсурдным и надуманным:

«Если в процесс вмешиваются представители ФСБ, то дело, видимо, носит заказной характер. Возможно, это связано с критикой объединения вузов, либо кто-то всерьез претендовал на ее место. Факта прогула преподавателя в данном случае не было. Она находилась за рубежом, поправляя здоровье. Писать научные статьи можно и за пределами рабочего кабинета».

Господин Кудюкин отмечает, что в некоторых вузах существует практика обязывать профессорско-преподавательский состав приходить на работу каждый день и находиться там вне зависимости от расписания. «Бывают ситуации, когда присутствовать рекомендовано, но необязательно. У преподавателей не всегда имеется отдельное рабочее место, оборудованное компьютером и выходом в интернет. Более того, реальный уровень дохода сотрудников вузов заставляет некоторых из них подрабатывать в свободное время», — подчеркнул сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность».