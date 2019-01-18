Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34

Два Су-34 потерпели в пятницу аварию на Дальнем Востоке в районе Японского моря после касания друг друга в воздухе. Самолет Ан-12 позже обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов. Летчик Су-34 со спасательного плота поднят на борт, его состояние удовлетворительное.