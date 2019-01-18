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22:45 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тело второго погибшего летчика Су-34 без признаков жизни обнаружено в районе проведения поисковой спасательной операции в Японском море, сообщает Минобороны РФ.

Два Су-34 потерпели в пятницу аварию на Дальнем Востоке в районе Японского моря после касания друг друга в воздухе. Самолет Ан-12 позже обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов. Летчик Су-34 со спасательного плота поднят на борт, его состояние удовлетворительное.

Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тела одного из пилотов. «В районе проведения поисковой спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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