Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море
Идеальная фигура Полины Гагариной не дает покоя ее фанатам
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
В детсад без шапки и с соплями: как живут дети в Германии
4 неожиданных факта о рожденных в январе и феврале
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
В Сети показали «восьмёрку», которая «как Ferrari» (фото)
Знаменитая пробка на юг может исчезнуть
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
20Главные события 2018 года в фотографиях
23:00 (мск), источник: Фонтанка

«Это был подлый обман». Рыбка рассказала о своем задержании в «Шереметьево»

Анастасию Вашукевич (больше известную как Настя Рыбка) посетили в ИВС «Зябликово» члены Общественной наблюдательной комиссии по Москве (ОНК). Об этом 18 января пишет «Московский комсомолец».

Источник: РИА "Новости"

Рыбка заявила, что условия содержания в России значительно лучше, чем в Таиланде.

«Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», — рассказала она.

Кроме того, Рыбка уточнила, что она не собиралась оставаться в России после прилета из Таиланда и надеялась перебраться в Минск.

«В аэропорту (“Шереметьево” — прим. ред.) меня задержали и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы… Мне сказали, что в “Шереметьево” нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», — подчеркнула Рыбка.

Напомним, после возвращения из Таиланда Рыбку, секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще двух человек задержали по подозрению в причастности к вовлечению в занятия проституцией.

 Беглов борется со снегом в куртке, как у Путина, только лучше
Петербургский садист - авторитету на Украине: «Я маньяк!»
Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе
Из МВД Уфы уволили девушку, заявившую о групповом изнасиловании
Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34
«Газпром» поднял статус переговоров с Украиной
Эксперты рассказали, чего ждать от рубля в 2019 году
Сестры-индианки притворялись мальчиками, чтобы заработать денег
ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 703
Причины, по которым вам отказывали в приеме на работу 455
Портрет Путина в садиковской группе 391
Поэтический конкурс №9 завершён. Авторы, принимайте поздравления!!! 281
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь