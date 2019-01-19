Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления», — уточнили в прокуратуре.

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Аналогичное дело возбудили из-за нарушений в Карабудахкентском районе. Там долги за газ превышали 422 млн руб. «Только за 2 месяца текущего года абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн руб.», — рассказали в прокуратуре. Проверки также планируется провести в других районах и городах республики.