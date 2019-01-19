Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане
Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)
Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)
«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы
Аналогичное дело возбудили
Ранее Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром Межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в сумме 9 млрд руб. С заявлением в суд обратилась прокуратура Чечни, которая опасалась массовых протестов. «Газпром Межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда. С просьбой списать долги за газ уже выступили депутаты Смоленской области, а также Башкирии и Чувашии.
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