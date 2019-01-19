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20:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане

Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) из-за необоснованного начисления долгов за газ жителям Каякентского района, сообщает пресс-служба ведомства в Instagram. Дело возбудили после проверки, проведенной прокуратурой совместно с региональными МВД и ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления», — уточнили в прокуратуре.

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Аналогичное дело возбудили из-за нарушений в Карабудахкентском районе. Там долги за газ превышали 422 млн руб. «Только за 2 месяца текущего года абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн руб.», — рассказали в прокуратуре. Проверки также планируется провести в других районах и городах республики.

Ранее Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром Межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в сумме 9 млрд руб. С заявлением в суд обратилась прокуратура Чечни, которая опасалась массовых протестов. «Газпром Межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда. С просьбой списать долги за газ уже выступили депутаты Смоленской области, а также Башкирии и Чувашии.

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