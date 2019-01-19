Стали известны подробности уголовного дела против Насти Рыбки
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Как следует из постановления суда, гражданка Белоруссии и Алекс Лесли с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух человек.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Как следует из постановления суда, гражданка Белоруссии и Алекс Лесли с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух человек.
Уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией, в рамках которого были задержаны Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), было возбуждено в сентябре 2018 года.
Это следует из постановления суда о продлении задержания Вашукевич на 72 часа. Согласно документу, в декабре следствие по делу было приостановлено, а 17 января — возобновлено. В настоящее время срок расследования продлен еще на месяц.
По версии следствия, следует из постановления, Вашукевич, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух человек.
Ранее в субботу Нагатинский суд на 72 часа отложил рассмотрение ходатайства следствия об аресте Вашукевич до 16 февраля. Материалы в отношении Кириллова суд рассматривает в настоящий момент.
Арестованы в Таиланде, задержаны в России
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и гражданин РФ Александр Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление
15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание
По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево по подозрению в вовлечение в занятие проституцией.
Личная жизнь Дерипаски
Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.
В июле 2018 года суд удовлетворил иск Дерипаски о защите чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли
После задержания в Таиланде Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, «касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США».
Супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме. Но по словам Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена придавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.
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