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21:21 (мск), источник: Интерфакс

Стали известны подробности уголовного дела против Насти Рыбки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Как следует из постановления суда, гражданка Белоруссии и Алекс Лесли с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух человек.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией, в рамках которого были задержаны Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), было возбуждено в сентябре 2018 года.

Это следует из постановления суда о продлении задержания Вашукевич на 72 часа. Согласно документу, в декабре следствие по делу было приостановлено, а 17 января — возобновлено. В настоящее время срок расследования продлен еще на месяц.

По версии следствия, следует из постановления, Вашукевич, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух человек.

Как пояснил на заседании суду адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский, в деле двое потерпевших, по заявлениям которых оно было возбуждено — «Давыдова и Насыр».

Ранее в субботу Нагатинский суд на 72 часа отложил рассмотрение ходатайства следствия об аресте Вашукевич до 16 февраля. Материалы в отношении Кириллова суд рассматривает в настоящий момент.

Арестованы в Таиланде, задержаны в России

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Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и гражданин РФ Александр Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево по подозрению в вовлечение в занятие проституцией.

Личная жизнь Дерипаски

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Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В июле 2018 года суд удовлетворил иск Дерипаски о защите чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, «касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США».

Супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме. Но по словам Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена придавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.

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