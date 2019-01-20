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01:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Протестующие французы прорвались в тюрьму

Протестующие против повышения цен на топливо «желтые жилеты» ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Пятьдесят человек вошли в тюрьму через главный вход, после чего потребовали освобождения «своих товарищей», приговоренных к тюремному заключению за применение насилия в адрес правоохранительных органов. Спустя некоторое время протестующие «спонтанно» покинули помещение.

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Отмечается, что акция, прошедшая в субботу, 19 января, стала десятой по счету демонстрацией с начала протестов. На улицы французских городов вышло около 84 тысяч человек. В ходе акции протестующие почтили память десяти погибших в ходе манифестаций «желтых жилетов». В Париже были задержаны 42 человека.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» устроили демонстрацию, в ходе которой обезглавили чучело Макрона. В акции участвовало более 90 человек, которые совершили «суд» над лидером страны, а затем обезглавили его. Спустя неделю были задержаны трое подозреваемых.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины ноября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжились. Позднее начались массовые аресты протестующих. 10 декабря Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране и анонсировал экономические меры.

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