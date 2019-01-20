Протестующие французы прорвались в тюрьму

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Пятьдесят человек вошли в тюрьму через главный вход, после чего потребовали освобождения «своих товарищей», приговоренных к тюремному заключению за применение насилия в адрес правоохранительных органов. Спустя некоторое время протестующие «спонтанно» покинули помещение.

Отмечается, что акция, прошедшая в субботу, 19 января, стала десятой по счету демонстрацией с начала протестов. На улицы французских городов вышло около 84 тысяч человек. В ходе акции протестующие почтили память десяти погибших в ходе манифестаций «желтых жилетов». В Париже были задержаны 42 человека.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» устроили демонстрацию, в ходе которой обезглавили чучело Макрона. В акции участвовало более 90 человек, которые совершили «суд» над лидером страны, а затем обезглавили его. Спустя неделю были задержаны трое подозреваемых.