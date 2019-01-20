Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские моряки пошли на попятную: бунт в зале суда
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне»
В Испании ищут двухлетнего мальчика, упавшего в 100-метровую скважину
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Нашли женщину, пропавшую из банка в Москве с крупной суммой денег
30 млн просмотров: выступление гимнастки из США
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Известны подробности о состоянии госпитализированной Арбениной
Женщина откусила булочку в ГУМе и умерла - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
20Взрыв газа в Магнитогорске
05:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В США из-за непогоды отменено более тысячи авиарейсов

Из-за сильных ливней и снегопадов в США отменено более 1 тыс. авиарейсов. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИДа.

Источник: Reuters

Отмечается, что погодные условия повлияли на работу аэропортов в центральной и северо-восточной частях страны, в том числе, в Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке. «В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», — добавили в ведомстве.

Согласно данным портала FlightAware, в Соединенных Штатах 19 января были отменены вылеты более 2 тыс. самолетов, около 3 тыс были задержаны.

 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
Между Россией и Японией назревает конфликт
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах
Захарова ответила на заявление Чубайса о бедности России
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница убралась в больнице
МОК обвинен в сокрытии доказательств невиновности спортсменов РФ
Туктамышева заявила, что может скоро закончить карьеру
Скончался Бу — самый популярный в мире пес
Спорт
МЮ одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав в 23 матчах 44 очка
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Причины, по которым вам отказывали в приеме на работу 504
Поэтический конкурс №9 завершён. Авторы, принимайте поздравления!!! 284
В Питер в отпуск с мужем иностранцем))) 270
Ватрушка с яйцами. 222
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь