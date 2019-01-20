В США из-за непогоды отменено более тысячи авиарейсов

Отмечается, что погодные условия повлияли на работу аэропортов в центральной и северо-восточной частях страны, в том числе, в Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке. «В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», — добавили в ведомстве.