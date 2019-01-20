В США из-за непогоды отменено более тысячи авиарейсов
Из-за сильных ливней и снегопадов в США отменено более 1 тыс. авиарейсов. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИДа.
Источник:Reuters
Отмечается, что погодные условия повлияли на работу аэропортов в центральной и северо-восточной частях страны, в том числе, в Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке. «В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», — добавили в ведомстве.
Согласно данным портала FlightAware, в Соединенных Штатах 19 января были отменены вылеты более 2 тыс. самолетов, около 3 тыс были задержаны.