Второй за день взрыв произошел в Сирии
Второй за день взрыв произошел в Сирии. На этот раз он прогремел в автобусе в городе Африн, сообщает РИА Новости.
Второй за день взрыв произошел в Сирии. На этот раз он прогремел в автобусе в городе Африн, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, в транспортном средстве была установлена бомба, которая взорвалась, когда он выехал с вокзала. Предварительно погибли не менее четырех человек, еще 11 пострадали. ЧП произошло недалеко от офиса губернатора.
Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге в пригороде сирийского Дамаска прогремел взрыв. Речь идет о теракте — взорвался заминированный автомобиль.
Жертв нет, задержан подозреваемый. Дороги, прилегающие к шоссе, перекрыты. По данным местных СМИ, правоохранительным органам удалось предотвратить вторую атаку в этом же районе. Целью взрыва был военный блокпост.
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