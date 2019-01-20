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13:07 (мск), источник: m24.ru

Второй за день взрыв произошел в Сирии

Второй за день взрыв произошел в Сирии. На этот раз он прогремел в автобусе в городе Африн, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в транспортном средстве была установлена бомба, которая взорвалась, когда он выехал с вокзала. Предварительно погибли не менее четырех человек, еще 11 пострадали. ЧП произошло недалеко от офиса губернатора.

Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге в пригороде сирийского Дамаска прогремел взрыв. Речь идет о теракте — взорвался заминированный автомобиль.

Жертв нет, задержан подозреваемый. Дороги, прилегающие к шоссе, перекрыты. По данным местных СМИ, правоохранительным органам удалось предотвратить вторую атаку в этом же районе. Целью взрыва был военный блокпост.

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