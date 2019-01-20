Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Как рассказал источник «Интерфакса», режиссера фильма «Праздник» вызвали на беседу со следователем по экономическим делам.
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Как рассказал источник «Интерфакса», режиссера фильма «Праздник» вызвали на беседу со следователем по экономическим делам.
Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.
«Красовский был приглашен на допрос к следователю», — сказал собеседник агентства.
По его словам, режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции.
Источник добавил, что причина вызова режиссера на допрос пока не известна.
Алексей Красовский — режиссер фильма «Праздник» о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Его фильм был размещен на видеохостинге YouTube. Накануне он планировал провести прямой эфир, где собирался рассказать о новом проекте — сериале «Революция».
Как сообщалось ранее, фильм «Праздник» был на несколько часов заблокирован на канале режиссера в YouTube без