В Афинах около 60 тысяч человек вышли на митинг против соглашения со Скопье
АФИНЫ, 20 янв — РИА Новости. В митинге на площади Синтагма в центре Афин участвует 60 тысяч человек, сообщила полиция Греции. Это в десять раз меньше оценки организаторов.
АФИНЫ, 20 янв — РИА Новости. В митинге на площади Синтагма в центре Афин участвует 60 тысяч человек, сообщила полиция Греции. Это в десять раз меньше оценки организаторов.
«С 14 часов (15 мск) в район площади Синтагма проходит митинг с участием примерно 60 тысяч граждан. Управление полиции Аттики принимает повышенные меры безопасности для нормального проведения митинга», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в Афины прибыли 326 автобусов с митингующими.
Организаторы заявляли, что в столицу приедут 3 тысячи автобусов, а на митинг соберутся не менее 600 тысяч человек.
Митинг, сопровождаемый беспорядками, направлен против Преспанского соглашения со Скопье, разрешающего спор о названии Македонии, который открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.
В Греции считают, что македонцами могут называться только жители исторического региона в северной части страны, а не соседнего государства. В Скопье считают, что договор, по которому страна будет называться Республика Северная Македония, разрушает национальную идентичность народа.