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11:27 (мск), источник: RNS

ФСБ выявила ячейку сборщиков денег для ИГ в трех российских регионах

ФСБ России выявила и пресекла в трех российских регионах деятельность ячейки, которая собирала и переправляла денежные средства запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации ''Исламское государство''», — говорится в сообщении.

Члены этой ячейки по заданию эмиссаров ИГ под видом благотворительности переправляли деньги ля ресурсного обеспечения своих связей в Сирии. ФСБ отмечает, что в ходе мероприятий вскрыты и задокументированы схема и механизм финансирования ИГ на общую сумму свыше 10 млн руб.

По данному факту возбуждено три уголовных дела по статье «Содействие террористической деятельности». Трое подозреваемых задержаны и арестованы по решению суда.

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