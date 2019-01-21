ФСБ выявила ячейку сборщиков денег для ИГ в трех российских регионах

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации ''Исламское государство''», — говорится в сообщении.

Члены этой ячейки по заданию эмиссаров ИГ под видом благотворительности переправляли деньги ля ресурсного обеспечения своих связей в Сирии. ФСБ отмечает, что в ходе мероприятий вскрыты и задокументированы схема и механизм финансирования ИГ на общую сумму свыше 10 млн руб.