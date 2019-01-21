Житель Петрозаводска получил пенсию купюрами «банка приколов»
Пожилой житель Петрозаводска получил пенсию билетами «банка приколов». Подмену пенсионер заметил лишь спустя месяц после случившегося.
Пожилой житель Петрозаводска получил пенсию билетами «банка приколов». Подмену пенсионер заметил лишь спустя месяц после случившегося.
Как установило следствие, почтальон выдал пенсию мужчине в сентябре 2018 года. В общей сложности ему подменили денежные купюры на общую сумму в 22 тыс. рублей. То, что деньги не настоящие, пенсионер узнал, когда попытался расплатиться ими в магазине.
Тот возместил пострадавшему ущерб лишь частично, сообщает ИА «Карелinform».
В ноябре 2018 года в Иркутской области семейной паре удалось обмануть банкомат Сбербанка с помощью купюр «банка приколов» и снять около 430 тыс. рублей.