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12:38 (мск), источник: Известия

Житель Петрозаводска получил пенсию купюрами «банка приколов»

Пожилой житель Петрозаводска получил пенсию билетами «банка приколов». Подмену пенсионер заметил лишь спустя месяц после случившегося.

Источник: Reuters

Как установило следствие, почтальон выдал пенсию мужчине в сентябре 2018 года. В общей сложности ему подменили денежные купюры на общую сумму в 22 тыс. рублей. То, что деньги не настоящие, пенсионер узнал, когда попытался расплатиться ими в магазине.

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника почтового отделения.

Тот возместил пострадавшему ущерб лишь частично, сообщает ИА «Карелinform».

В ноябре 2018 года в Иркутской области семейной паре удалось обмануть банкомат Сбербанка с помощью купюр «банка приколов» и снять около 430 тыс. рублей.

Читайте также: Москвичка заявила, что в банке ей выдали купюры «банка приколов»

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