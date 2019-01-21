Житель Петрозаводска получил пенсию купюрами «банка приколов»

Как установило следствие, почтальон выдал пенсию мужчине в сентябре 2018 года. В общей сложности ему подменили денежные купюры на общую сумму в 22 тыс. рублей. То, что деньги не настоящие, пенсионер узнал, когда попытался расплатиться ими в магазине.