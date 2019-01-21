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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой

ВОРОНЕЖ, 21 янв — РИА Новости. Полицейские в Калужской области задержали женщину, которая облила из банки с кислотой работницу салона микрозаймов, куда она пришла в надежде забрать деньги, сообщает управление МВД по региону.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в Дзержинском районе области.

«В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность подозреваемой: ею оказалась местная жительница 1968 года рождения, ранее не судимая.

«По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить свое материальное положение. По предварительной информации, содержащаяся в стеклянной таре жидкость представляет собой раствор кислоты», — отмечает полиция. Потерпевшая работница финансово-кредитной организации доставлена в больницу.

По факту нападения возбуждено дело по статье «разбой». Обстоятельства произошедшего уточняются.

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