Женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой

Инцидент произошел в Дзержинском районе области.
«В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность подозреваемой: ею оказалась местная жительница 1968 года рождения, ранее не судимая.
«По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить свое материальное положение. По предварительной информации, содержащаяся в стеклянной таре жидкость представляет собой раствор кислоты», — отмечает полиция. Потерпевшая работница финансово-кредитной организации доставлена в больницу.
По факту нападения возбуждено дело по статье «разбой». Обстоятельства произошедшего уточняются.