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12:29 (мск), источник: РИА Новости

В Абхазии трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Трое российских военнослужащих погибли, еще двое пострадали из-за опрокинувшегося в абхазском ущелье БТР-80, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Источник: РИА "Новости"

«Восемнадцатого января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли», — говорится в релизе.

Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь вертолетами. В каком состоянии они находятся сейчас, не уточняется.

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий происшествия. Одна из них — техническая неисправность бронеавтомобиля, другая — водитель не справился с управлением.

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