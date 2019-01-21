В Абхазии трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье

Источник: РИА "Новости"

«Восемнадцатого января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли», — говорится в релизе.

Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь вертолетами. В каком состоянии они находятся сейчас, не уточняется.