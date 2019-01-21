В России впервые завели уголовное дело по статье о деятельности «нежелательной» организации

Утром 21 января в Казани и Ростове-на-Дону прошли обыски в домах у юриста и активистов движения «Открытая Россия». В «Правозащите Открытки» пишут, что дело, предположительно, завели по 284.1 статье Уголовного кодекса — о деятельности в России организации, которую признали «нежелательной».
Обыски прошли в квартирах координатора Елены Меньшениной, активистов Антона Приходько, Ольги Зениной и Ирины Зениной. Постановление на обыск в квартире юриста «Открытой России», Эльзы Нисанбековой, в Казани также выдал Ростовский суд.
17 января в Пскове задержали координатора местного отделения «Открытой России» Лию Милушкину и ее мужа, активиста псковского штаба Алексея Навального Артема Милушкина. Их обвинили в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Суд постановил поместить Лию Милушкину под домашний арест на два месяца, ее супруг останется под стражей до 15 марта. Свою вину активисты не признали и объявили голодовку в качестве протеста.
«Открытая Россия» — общественная организация, созданная в 2001 году акционерами ЮКОСа, в частности — Михаилом Ходорковским, который в первое время был председателем правления. В 2016 году в России учредили сетевое общественно-политическое движение «Открытая Россия», которое не имеет официального статуса. «Нежелательной» «Открытую Россию» признали весной 2017 года.