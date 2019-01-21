В районе Керченского пролива горят два судна

Источник: РИА "Новости"

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

В Новороссийском морском спасательно-координационном центре сообщили, что в результате происшествия погибли 11 человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погибли как минимум 14 человек.

Также в Росморречфлоте сообщили, что на борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.

Пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Предварительно, это могло быть нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС в понедельник директор «Крымских морских портов» Алексей Волков, происшествия не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

«Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сказал собеседник агентства.

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В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей. К спасению моряков привлечено три спецсудна.

«Вышло судно “Смольный” в район ЧС из Керчи. Это судно серьезное, предназначено, в том числе и для проведения спасопераций, оно принадлежит одной из керченских частных компаний», — сказал замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

По данным пресс-службы Росморречфлота, на месте происшествия работают также спасательные суда «Спасатель Демидов» и «Меркурий». В «Крымских морских портах» ТАСС сообщили, что суда предприятия также находятся в готовности.

В Новороссийском морском спасательно-координационном центре сообщили ТАСС, что пожар не представляет угрозы для других кораблей. Представитель спасцентра уточнил, что пока суда не затонули. Около места происшествия находятся порядка 10 кораблей. «Рядом ходят суда, пытаются их осмотреть», — пояснил он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MC4puytrGVM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медпомощь пострадавшим

Больницы Анапы, Новороссийска и Геленджика готовы принять пострадавших при пожаре на двух судах в Керченском проливе. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнетенко.

Сейчас будет определяться, куда пациенты будут доставляться. Все у нас учреждения приведены в повышенную готовность, все предупреждены, просто еще пока не приняли решение, куда будут транспортировать. <…> Куда повезут — в Анапу, в Новороссийск, в Геленджик или в Кречь, я не знаю, но все в акватории главные врачи предупреждены.



В морском спасательном подцентре Керчи ТАСС сообщили, что больницы города попросили приготовиться к приему пострадавших, в том числе с ожогами и переохлаждениями. «Мы не знаем [куда повезут]. Керчь предупредили, что, возможно, к нам повезут — возможно, с ожогами людей, возможно, с переохлаждением в море», — сказала собеседница агентства.

Власти Кубани готовы направить бригаду санавиации к месту пожара на судах, медучреждения Темрюкского района приведены в готовность для приема пострадавших, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.