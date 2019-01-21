В районе Керченского пролива горят два судна
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Погибли 11 человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Погибли 11 человек.
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в
В Новороссийском морском
Также в Росморречфлоте сообщили, что на борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.
«Предварительно, это могло быть нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС в понедельник директор «Крымских морских портов» Алексей Волков, происшествия не влияет на судоходство по
«Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде.
В Морском
«Вышло судно “Смольный” в район ЧС из Керчи. Это судно серьезное, предназначено, в том числе и для проведения спасопераций, оно принадлежит одной из керченских частных компаний», — сказал замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.
По данным
В Новороссийском морском
Больницы Анапы, Новороссийска и Геленджика готовы принять пострадавших при пожаре на двух судах в Керченском проливе. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнетенко.
Сейчас будет определяться, куда пациенты будут доставляться. Все у нас учреждения приведены в повышенную готовность, все предупреждены, просто еще пока не приняли решение, куда будут транспортировать. <…> Куда повезут — в Анапу, в Новороссийск, в Геленджик или в Кречь, я не знаю, но все в акватории главные врачи предупреждены.
В морском спасательном подцентре Керчи ТАСС сообщили, что больницы города попросили приготовиться к приему пострадавших, в том числе с ожогами и переохлаждениями. «Мы не знаем [куда повезут]. Керчь предупредили, что, возможно, к нам повезут — возможно, с ожогами людей, возможно, с переохлаждением в море», — сказала собеседница агентства.
Власти Кубани готовы направить бригаду санавиации к месту пожара на судах, медучреждения Темрюкского района приведены в готовность для приема пострадавших, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Медучреждения Темрюкского района готовы принять пострадавших при пожаре в Керченском проливе. Кроме того, если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами», — сказал Кондратьев, уточнив, что соответствующее поручения даны краевому Минздраву и главе муниципального образования.