Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

«Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

По информации спасателей, на одном судне были 17 человек, на втором — 14, оба ходят под флагом Танзании. Предположительно, причиной пожара стал взрыв, произошедший на одном судне, после чего огонь перекинулся на соседнее.