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19:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

В Черном море началась спасательная операция по спасению команд двух судов, в том числе танкера-газовоза, загоревшихся в районе Керченского пролива. Есть погибшие, передает ТАСС.

«Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

По данным Росморречфлота, из воды подняли тело погибшего моряка. Еще трое спасены.

По информации спасателей, на одном судне были 17 человек, на втором — 14, оба ходят под флагом Танзании. Предположительно, причиной пожара стал взрыв, произошедший на одном судне, после чего огонь перекинулся на соседнее.

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