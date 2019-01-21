Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
В Черном море началась спасательная операция по спасению команд двух судов, в том числе
В Черном море началась спасательная операция по спасению команд двух судов, в том числе
«Два парохода горят, люди в воде.
По данным Росморречфлота, из воды подняли тело погибшего моряка. Еще трое спасены.
По информации спасателей, на одном судне были 17 человек, на втором — 14, оба ходят под флагом Танзании. Предположительно, причиной пожара стал взрыв, произошедший на одном судне, после чего огонь перекинулся на соседнее.