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20:03 (мск), источник: Интерфакс

Жертвами пожара на танкерах в районе Керченского пролива стали два моряка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Два человека погибли в понедельник в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Черном море, сообщили агентству «Интерфакс» в Спасательно-координационном центре (СКЦ) Росморречфлота.

«В настоящий момент из воды в ходе спасательной операции подняты тела двух погибших», — сказал представитель СКЦ. Также спасателям удалось поднять из воды живыми несколько моряков.

Россиян среди членов экипажей горящих судов нет. Команды состояли из граждан Индии и Турции.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, на одном из загоревшихся в районе Керченского пролива танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива.

«Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошел в 15 морских милях от берега, за пределами территориальных вод РФ. Загорелись суда по флагом Танзании, — «Канди» и «Маэстро» — находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах. После начала пожара с них самостоятельно эвакуировались более 30 моряков.

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