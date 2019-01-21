Девять человек погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Девять человек погибли, 14 удалось спасти в результате пожара на судах в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Девять человек погибли, 14 удалось спасти в результате пожара на судах в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в
Ранее сообщалось, что суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании горят в Керченском проливе.
По предварительной информации, пожар произошёл при передаче топлива с борта на борт. «Четырнадцать живых, девять тел», — сообщили в