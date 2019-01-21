Десять человек погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт.

«Четырнадцать моряков спасены, из воды поднято десять тел», — заявили в ведомстве.