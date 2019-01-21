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20:41 (мск), источник: РИА Новости

Десять человек погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Число погибших в результате пожара на судах в Керченском проливе выросло до 10 человек, спасены 14, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, который руководит спасательной операцией.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт.

«Четырнадцать моряков спасены, из воды поднято десять тел», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, всего на двух судах находился 31 моряк. Они были вынуждены покинуть суда после начала пожара.

В Керченском проливе загорелось судно
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