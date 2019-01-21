Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый закон для россиян страшнее пенсионной реформы - эксперт
Российский чиновник прождал автобус час и многое понял
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Турман, Денев и Хайек побывали на вечеринке в Париже
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Почему мы никогда не видим птенцов голубей?Голубиные птенцы? Да что тут необычного?
Андрей Губин: болит всё, не помогает ничего; живу и терплю
30 млн просмотров: выступление гимнастки из США
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Лиза Арзамасова: «Галиной Сергеевной больше не называют»
Россиянин стал вторым в международном рейтинге скаутов НХЛ
ЦСКА с разгромным счетом победил в товарищеском матче
Светлана Ходченкова и Наталья Водянова прошлись по подиуму
Нетребко похвасталась шубой и костюмом, подаренными Киркоровым
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей
Покупка авто за наличные может стать сложнее
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
На Лолиту подали в суд за коммунальные долги
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
20:56 (мск), источник: РИА Новости

На горящих судах в Керченском проливе находились 16 граждан Турции

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Шестнадцать граждан Турции, по предварительной информации, находились на двух горящих судах в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в понедельник.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошёл при передаче топлива с борта на борт. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, десять человек погибли, 14 удалось спасти.

«Два корабля загорелись в Керченском проливе. На одном судне произошел взрыв и пожар, который перекинулся на другое судно. По предварительным данным, всего в обеих командах 31 человек, из них 16 турок. Корабли шли под флагом Танзании. Однако, возможно, владельцем является гражданин Турции. Российские спасатели отправили туда 10 катеров, ведут спасательную операцию. Мы в тесном контакте с нашим посольством в России и с российскими властями», — сказал Челик журналистам в Анкаре.

 Захарова ответила Чубайсу о его 'экономических достижениях'
Длительность новогодних каникул предложили сократить
В районе Керченского пролива горят два судна
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Власти Китая подтвердили рождение генно-модифицированных детей
Умерла самая пожилая жительница России
Зоолог рассказала, почему мы никогда не видим птенцов голубей
Девятая планета Солнечной системы оказалась ледяным диском
Российская фигуристка назвала глупостью свои слова о допинге
Спорт
Шипулин принял решение участвовать в праймериз «Единой России» Олимпийский чемпион по биатлону подтвердил информацию о том, что он намерен стать депутатом Госдумы
Hi-Tech
Только пять раз. WhatsApp вводит новые ограничения Одно сообщение теперь можно переслать не более чем 5 пользователям.
Авто
Флагманская Skoda станет ещё более «рубленой» (фото) Внешность флагманского лифтбека Skoda Superb 2020 модельного года оказалась полностью рассекречена благодаря публикации шпионских снимков
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Девчата". Что осталось за кадром... 522
Дети в трудностях и бедности 359
Что это? 323
Подскажите.Замкнутый круг. 169
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь