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08:30 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 91

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/ Власти страны сообщили, что состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое.

Источник: AFP 2019

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в штате Идальго в понедельник увеличилось до 91 человека. О смерти еще двоих пострадавших сообщил губернатор региона Омар Файяд.

«Погибших уже 91 человек», — цитирует главу региона сайт газеты El Sol de Mexico. В понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер говорил о 89 жертвах. По словам Файяда, состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое и поэтому число жертв трагедии «будет расти».

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей.
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