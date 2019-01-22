Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 91

Источник: AFP 2019

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в штате Идальго в понедельник увеличилось до 91 человека. О смерти еще двоих пострадавших сообщил губернатор региона Омар Файяд.

«Погибших уже 91 человек», — цитирует главу региона сайт газеты El Sol de Mexico. В понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер говорил о 89 жертвах. По словам Файяда, состояние многих из более чем 50 пострадавших оценивается как очень тяжелое и поэтому число жертв трагедии «будет расти».