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07:20 (мск), источник: ТАСС

Пожар на судах в Черном море. Главное

Пожар произошел на двух судах в районе Керченского пролива. По последним данным, жертвами происшествия стали 10 человек, судьба еще десятерых остается неизвестной. ТАСС собрал все, что известно об этом инциденте на данный момент.

Источник: РИА "Новости"

Что произошло

На суднах «Маэстро» и «Канди», находившихся в районе Керченского пролива под флагом Танзании, произошел пожар. По предварительным данным, озвученным в пресс-службе Росморречфлота, на одном из кораблей прогремел взрыв.

В Новороссийском морском спасательном-координационном центре сообщили, что в результате инцидента, произошедшего за пределами территориальных вод России, погибли 10 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, 12 человек удалось спасти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов.

Кто был на борту

На борту «Канди» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту «Маэстро» находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

Суда продолжают поиски. По уточненным данным, пропало 10 человек, найдено 10 тел погибших, 12 человек спасены. Пожар на кораблях продолжается, и потушен он не будет, пока весь газ не выгорит.
представитель спасательного центра

Посольство Индии в Москве сообщило, что находится в контакте с МЧС России по ситуации с пожаром, так как на судах находились граждане этой страны.

По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как проходят поиски

В Новороссийском морском спасательно-координационном центре сообщили, что к спасению членов команд привлечено около 10 кораблей и три спецсудна. Кроме того, для оказания помощи в район происшествия направили два судна Черноморского флота.

«Вышло судно “Смольный” в район ЧС из Керчи. Это судно серьезное, предназначено, в том числе и для проведения спасопераций, оно принадлежит одной из керченских частных компаний», — сказал замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на месте происшествия работают спасательные суда «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Позже стало известно, что в поисково-спасательной операции продолжают принимать участие пять судов, также могут задействовать вертолет.

При этом спасатели не могут доставить спасенных моряков на берег, так как в районе поиска начала ухудшаться погода.

«Не может буксир собрать всех, потому что погода испортилась — два метра волна», — уточнил представитель спасательного центра.

Какую помощь могут оказать

Больницы Анапы, Новороссийска и Геленджика заявили о готовности принять пострадавших.

В морском спасательном подцентре Керчи сообщили, что городские больницы попросили приготовиться к приему пострадавших, в том числе с ожогами и переохлаждениями.

Власти Кубани готовы направить бригаду санавиации к месту пожара на судах, медучреждения Темрюкского района приведены в готовность для приема пострадавших, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Медучреждения Темрюкского района готовы принять пострадавших при пожаре в Керченском проливе. Кроме того, если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами», — сказал Кондратьев, уточнив, что соответствующие поручения даны краевому минздраву и главе муниципального образования.

Какие будут последствия

Директор «Крымских морских портов» Алексей Волков заявил, что произошедшее не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

В Новороссийском морском спасательно-координационном центре также сообщили, что пожар не представляет угрозы для других кораблей. Представитель центра уточнил, что пока суда не затонули.

Экологи предупредили об угрозе загрязнения окружающей среды в случае разлития мазута или нефти, а также опасного воздействия последствий на морских птиц и млекопитающих.

По мнению директора Кавказского отделения WWF России Валерия Шмунка, на распространение загрязнения может повлиять циркулярное течение в Черном море.

«Если это Керченский пролив, то это 100% юго-восточное побережье Крыма будет в значительной степени подвергнуто риску, вполне возможно, что дальше уйдет. Я повторюсь, надо смотреть, что за суда, что они перевозили, объем, водоизмещение, может быть, все обошлось минимальными проблемами», — сказал он.

Пострадавших от пожара в Керченском проливе не могут доставить на берег из-за погоды
Во время загрузки произошла ошибка.
07:42 (мск)© Ньюстюб
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