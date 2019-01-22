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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Магнитогорский мэр объяснил внезапное падение уцелевшей стены многоэтажки

Напугавшее магнитогорцев падение уцелевшей после взрыва газа стены многоэтажки произошло в результате намеренных действий рабочих. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бердников, передает Ura.ru.

Взрыв газа в Магнитогорске
18 январяВ приоритете газ
Источник: РИА "Новости"

«Есть технологический процесс. Предполагали некий ход событий. В течение суток он меняется. Решения принимаются с учетом фактического состояния конструкций», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что разбирающий здание подрядчик не обязан отчитываться перед СМИ, а рабочие сработали «филигранно».

Ранее в воскресенье, 20 января, очевидцы сняли, как обрушилась стена поврежденного взрывом газа жилого здания, несмотря на заявление подрядчика, что конструкции устоят до начала рабочей недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жильцов о проведении работ не предупреждали, в итоге им пришлось в спешке без вещей и верхней одежды выбегать на улицу.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилой многоэтажки, погибли 39 человек. Позднее сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». В Следственном комитете России отвергли версию о теракте: на месте происшествия не обнаружено следов взрывчатых веществ.

Жители города стали получать сообщения об угрозе новых взрывов.

В Магнитогорске обрушилась часть поврежденного взрывом дома
Во время загрузки произошла ошибка.
21 января© Ньюстюб
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