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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: в частных расследованиях убийства журналистов в ЦАР много конспирологии

В разных источниках расследования гибели трех членов российской съемочной группы — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченкова в Центральноафриканской республике (ЦАР) много «конспирологии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль, по его словам, «склонен ориентироваться» на работу Следственного комитета РФ (СКР).

Источник: РИА "Новости"

«Мы, безусловно, принимаем к сведению, частные попытки поведения тех или иных видов расследований ситуации, но пока констатируем, что больше всего в таких попытках некоей конспирологии, которую вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом», — сказал он.

На просьбу прокомментировать публикацию в газете «Московский комсомолец» фрагментов дипломатической переписки МИД РФ о расследовании убийства журналистов, господин Песков отметил, что Кремль ознакомился с ней и посчитал, что «там много неточностей». «Конечно, речь не идет о дипломатической почте. Дипломатическая почта — это то, что работает регулярно и не касается оперативных бумаг, связанных с сиюминутными вопросами», — объяснил он. По словам пресс-секретаря президента РФ, незнание таких нюансов и приводит к подобным неточностям. Он напомнил, что МИД РФ, а также другие ведомства не единожды объясняли детали по этому делу.

Кроме того, господин Песков назвал некорректным вопрос о том, насколько глава РФ удовлетворен расследованием СКР. «Ведется же следствие, а когда ведется следствие, то в публичную плоскость выносятся далеко не все нюансы, меньшая часть всех нюансов», — отметил он. По словам господина Пескова, СКР докладывает президенту все то, что считает необходимым.

Напомним, россиян убили 30 июля. Они приехали в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».

Одновременно со Следственным комитетом РФ (СКР) собственное расследование ведет проект «Досье» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. СКР ранее рассказал о ходе следствия и упомянул о «просчетах при подготовке» командировки съемочной группы со стороны «Центра управления расследованиями» (ЦУР, который прекратил существование в августе прошлого года) Михаила Ходорковского. В свою очередь, господин Ходорковский считает, что СКР не смог изучить публикации по материалам его расследовательского центра «Досье», «ограничившись чтением заголовков, иначе бы выражения “голословные утверждения” и “обвинения непричастных” не прозвучали бы».

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