Кремль: в частных расследованиях убийства журналистов в ЦАР много конспирологии

Источник: РИА "Новости"

«Мы, безусловно, принимаем к сведению, частные попытки поведения тех или иных видов расследований ситуации, но пока констатируем, что больше всего в таких попытках некоей конспирологии, которую вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом», — сказал он.

На просьбу прокомментировать публикацию в газете «Московский комсомолец» фрагментов дипломатической переписки МИД РФ о расследовании убийства журналистов, господин Песков отметил, что Кремль ознакомился с ней и посчитал, что «там много неточностей». «Конечно, речь не идет о дипломатической почте. Дипломатическая почта — это то, что работает регулярно и не касается оперативных бумаг, связанных с сиюминутными вопросами», — объяснил он. По словам пресс-секретаря президента РФ, незнание таких нюансов и приводит к подобным неточностям. Он напомнил, что МИД РФ, а также другие ведомства не единожды объясняли детали по этому делу.

Кроме того, господин Песков назвал некорректным вопрос о том, насколько глава РФ удовлетворен расследованием СКР. «Ведется же следствие, а когда ведется следствие, то в публичную плоскость выносятся далеко не все нюансы, меньшая часть всех нюансов», — отметил он. По словам господина Пескова, СКР докладывает президенту все то, что считает необходимым.

Напомним, россиян убили 30 июля. Они приехали в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».