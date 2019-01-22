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14:31 (мск), источник: РИА Новости

В Ханты-Мансийске приземлился самолет, изменивший маршрут из Сургута

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота» рейсом SU1515 Сургут — Москва, изменивший маршрут, предположительно, из-за нештатной ситуации, приземлился в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте Flight Radar.

По данным сайта, борт сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта в 14.18 мск, после чего подъехал к терминалу.

По словам источника РИА Новости, причиной нештатной посадки стали требования одного из пассажиров.

«Пассажира, которого считают виновником нештатной посадки, зовут Павел, ему 41 год», — сказал собеседник агентства. По его словам, во время взлета самолета в Сургуте он занимал место 14А.

Мужчина потребовал изменить маршрут, однако экипажу удалось убедить его сесть для дозаправки в Ханты-Мансийске, добавил собеседник агентства.

На подъезде к аэропорту дежурят наряды полиции, на место выехал вице-губернатора ХМАО Алексей Забозлаев. Журналистов и пассажиров не пускают в здание аэропорта.

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В свою очередь, Рен ТВ сообщил, что один из пассажиров рейса — вооружен, он потребовал изменить маршрут. По данным телеканала, на борту находятся 69 пассажиров, а также семеро членов экипажа.

Лайнер вылетел из Сургута в 12:55 по московскому времени, однако резко изменил маршрут над населенным пунктом Югорск.

Позднее FlightRadar сообщил, что самолет снизил высоту полета с десяти до 2,3 километра при подлете к Ханты-Мансийску и сел в местном аэропорту в 14:18.

В Национальном антитеррористическом комитете пока не комментируют информацию.

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