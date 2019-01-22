В Ханты-Мансийске приземлился самолет, изменивший маршрут из Сургута
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота» рейсом SU1515 Сургут — Москва, изменивший маршрут, предположительно,
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота» рейсом SU1515 Сургут — Москва, изменивший маршрут, предположительно,
По данным сайта, борт сел на
По словам источника РИА Новости, причиной нештатной посадки стали требования одного из пассажиров.
«Пассажира, которого считают виновником нештатной посадки, зовут Павел, ему 41 год», — сказал собеседник агентства. По его словам, во время взлета самолета в Сургуте он занимал место 14А.
На подъезде к аэропорту дежурят наряды полиции, на место выехал
В свою очередь, Рен ТВ сообщил, что один из пассажиров рейса — вооружен, он потребовал изменить маршрут. По данным телеканала, на борту находятся 69 пассажиров, а также семеро членов экипажа.
Лайнер вылетел из Сургута в 12:55 по московскому времени, однако резко изменил маршрут над населенным пунктом Югорск.
Позднее FlightRadar сообщил, что самолет снизил высоту полета с десяти до 2,3 километра при подлете к
В Национальном антитеррористическом комитете пока не комментируют информацию.