СМИ: в Париже задержали певца Криса Брауна по делу об изнасиловании
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Популярный американский певец и бывший бойфренд
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Популярный американский певец и бывший бойфренд
Сообщается, что обвинения в адрес скандального исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.
Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле.
Браун — известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории «Лучший городской современный альбом».
Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, встречавшийся с Рианной, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги.