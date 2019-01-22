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14:43 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Париже задержали певца Криса Брауна по делу об изнасиловании

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Популярный американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун задержан полицией Парижа по обвинению в изнасиловании, пишет газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

Сообщается, что обвинения в адрес скандального исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.

Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле.

Браун — известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории «Лучший городской современный альбом».

Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, встречавшийся с Рианной, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги.

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