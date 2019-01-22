СМИ: в Париже задержали певца Криса Брауна по делу об изнасиловании

Источник: Reuters

Сообщается, что обвинения в адрес скандального исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.

Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле.

Браун — известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории «Лучший городской современный альбом».