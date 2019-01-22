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14:37 (мск), источник: ТАСС

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке в Мурманской области

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

«По предварительной информации, командир и штурман остались живы», — сказал источник. Экипаж этого самолета состоит из четырех человек — командир, помощник командира, штурман и оператор, напомнил представитель силовых структур.

Авиабаза «Оленья» расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3. Длина взлетно-посадочной полосы — 3500 м, покрытие бетонное.

Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета — 7 тыс. км.

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