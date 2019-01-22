Захвативший российский самолет мужчина задержан
Мужчина, захвативший выполнявший рейс Сургут — Москва самолет, задержан в аэропорту
Мужчина, захвативший выполнявший рейс Сургут — Москва самолет, задержан в аэропорту
UPD. НАК: злоумышленник, захвативший рейс
«Это 42-летний житель Сургута, он, по предварительным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения. Пока подробности произошедшего неизвестны», — сообщил собеседник.
Как рассказал другой источник «Ленты.ру» в службах аэропорта, самолет совершил посадку в аэропорту
Сейчас пассажиров рейса выводят в зал ожидания, после осмотра самолета будет заправлен и продолжит рейс в Москву.