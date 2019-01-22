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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Захвативший российский самолет мужчина задержан

Мужчина, захвативший выполнявший рейс Сургут — Москва самолет, задержан в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

UPD. НАК: злоумышленник, захвативший рейс Сургут-Москва, задержан, но пока остаётся в самолёте.

«Это 42-летний житель Сургута, он, по предварительным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения. Пока подробности произошедшего неизвестны», — сообщил собеседник.

Как рассказал другой источник «Ленты.ру» в службах аэропорта, самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:25, и сразу на его борт поднялись представители силовых структур. Они почти сразу вывели мужчину, требовавшего развернуть лайнер в Афганистан, и увезли в здание аэропорта.

Сейчас пассажиров рейса выводят в зал ожидания, после осмотра самолета будет заправлен и продолжит рейс в Москву.

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