Захвативший российский самолет мужчина задержан

UPD. НАК: злоумышленник, захвативший рейс Сургут-Москва, задержан, но пока остаётся в самолёте.

«Это 42-летний житель Сургута, он, по предварительным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения. Пока подробности произошедшего неизвестны», — сообщил собеседник.

Как рассказал другой источник «Ленты.ру» в службах аэропорта, самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:25, и сразу на его борт поднялись представители силовых структур. Они почти сразу вывели мужчину, требовавшего развернуть лайнер в Афганистан, и увезли в здание аэропорта.