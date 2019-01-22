В НАК оценили действия командира рейса Сургут-Москва

«Поступившая информация о том, что самолет, следовавший из Сургута в Москву изменил курс по требованию одного из пассажиров. На основании этого командир принял единственное правильное решение — посадить самолет в ближайшем аэропорту, в Ханты-Мансийске. Сейчас самолет уже находится на стоянке. Лицо, захватившее самолет, находится в самолете», — сказал Пржездомский в эфире «Россия 24».

«Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Рассчитываем, что будут приняты все меры для того, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий», — сказал он.

Изначально НАК объявил, что «лицо, захватившее самолет, задержано», но спустя несколько минут уточнил, что эта информация не находит подтверждения.

Как следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота», рейс SU1515 вылетел из Сургута в 14.39 по местному времени (12.39 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 16.20 мск, однако самолет изменил направление. Источник сообщил РИА Новости, что нештатная посадка произошла из-за пассажира — 41-летнего Павла. Его мотивы пока неясны.