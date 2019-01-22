В НАК оценили действия командира рейса Сургут-Москва
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Командир рейса
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Командир рейса
«Поступившая информация о том, что самолет, следовавший из Сургута в Москву изменил курс по требованию одного из пассажиров. На основании этого командир принял единственное правильное решение — посадить самолет в ближайшем аэропорту, в
«Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Рассчитываем, что будут приняты все меры для того, чтобы не допустить
Изначально НАК объявил, что «лицо, захватившее самолет, задержано», но спустя несколько минут уточнил, что эта информация не находит подтверждения.
Как следует из данных