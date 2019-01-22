НАК опроверг задержание захватчика самолета рейса Сургут — Москва

По данным НАК, мужчина все еще находится на борту лайнера. «Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Рассчитываем, что будут приняты все меры для того, что бы не допустить каких-либо негативных последствий», — заявил представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире «Россия 24».