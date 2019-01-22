НАК опроверг задержание захватчика самолета рейса Сургут — Москва

По данным НАК, мужчина все еще находится на борту лайнера. «Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Рассчитываем, что будут приняты все меры для того, что бы не допустить каких-либо негативных последствий», — заявил представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире «Россия 24».
РИА ФАН утверждает, что ФСБ ведет переговоры с захватчиком. Как передает «РИА Новости», правоохранители расширили зону оцепления возле аэропорта.
По данным Telegram-канала Mash, на борту самолета 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей. Ранее сообщалось, что пытавшийся захватить самолет мужчина был вооружен предметом, похожим на пистолет.