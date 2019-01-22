СК подтвердил задержание пассажира рейса Сургут — Москва

«Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута», — сообщила Петренко.

По предварительным данным следствия, «пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета». Командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

«По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 211 УК РФ (“Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия”)», — сообщила Петренко.

«На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила представитель СК.

В управлении СК на транспорте отметили, что оружия у задержанного пассажира авиарейса Сургут — Москва, по предварительным данным, не было.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU1515, бортовой номер VP-BRR) вылетел из Сургута в Москву в 12:55 мск и через 15 минут после взлета изменил курс. В экстренных службах сообщили, что изменение курса было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Самолет был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18 мск.