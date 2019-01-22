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18:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Пьяный пассажир не долетел до Афганистана

Задержан захвативший рейс «Аэрофлота» Сургут — Москва.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

До 20 лет заключения грозит жителю Сургута Павлу Шаповалову, попытавшемуся угнать рейс «Аэрофлота» Сургут — Москва в Афганистан. При этом в отношении сотрудников службы авиационной безопасности и полиции аэропорта, а заодно и в отношении организаторов полета наверняка проведут проверку с целью выяснить, почему на борту оказался пьяный, да еще и не совсем адекватный пассажир.

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия) в отношении Павла Шаповалова. На борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения неожиданно потребовал изменить курс и доставить его в Афганистан. При этом захватчик утверждал, что у него при себе пистолет, и пытался ворваться в кабину пилотов. Действуя по инструкции, летчики нападавшего в кабину не пустили, приняв решение садиться в ближайшем аэропорту Ханты-Мансийска.

Маршрут Boeing 737-8LJ, летевшего по маршруту Сургут — Москва и совершившего экстренную посадку в Ханты-Мансийске (по данным сервиса FlightRadar)

Согласно данным сервиса FlightRadar24, спустя 10 минут после взлета в районе Нягани (ХМАО) самолет начал корректировать курс в сторону города Советский, а позже и вовсе развернулся назад в сторону Ханты-Мансийска. В районе Васпухольского государственного природного заповедника борт приступил к резкому снижению и с первой попытки приземлился в международном аэропорту Ханты-Мансийска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Посадка Boeing-737, на борту которого находились 69 пассажиров и семь членов экипажа, прошла благополучно, после чего воздушное судно отбуксировали на самую дальнюю стоянку, предназначенную для вертолетов. Самолет был тут же блокирован силовиками — спецназом Росгвардии, а на его борт поднялись сотрудники регионального ФСБ и сами гвардейцы.

Захватчик не оказал никакого сопротивления и был задержан. Оружия при нем не нашли. Пистолет, который на снятом пассажирами видео разряжал боец спецназа, оказался принадлежащим самому силовику.
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Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что захватчик находился в состоянии алкогольного опьянения, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности — за порчу имущества. По новому уголовному делу ему грозит до 20 лет заключения.

Пассажиров, за которыми «Аэрофлот» отправил резервный борт, обещают в ближайшее время доставить в Москву. Как следует из онлайн-табло компании, самолет задержится в аэропорту более чем на 10 часов — и вылетит 23 января в 02:40.

«В настоящий момент служба безопасности “Аэрофлота” и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет. Инцидент не повлиял на работу компании, все рейсы выполняются по расписанию», — говорится в сообщении компании.

Николай Сергеев; Юлия Позднякова, Игорь Лесовских, Екатеринбург

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Коммерсантъ
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Источник трансляции: Коммерсантъ
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