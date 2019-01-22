В Заполярье разбился бомбардировщик Ту-22М3. Что мы знаем об этом самолете?

Источник: Daily Storm

В Мурманской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Самолет заходил на посадку на военный аэродром полка дальней авиации в Оленегорске. По предварительной информации, двое из четырех членов экипажа остались живы: это командир и штурман. Об остальных — помощнике командира и операторе — пока ничего не известно.

UPD. Согласно последним данным, умер третий летчик бомбардировщика, разбившегося в Мурманской области

Чем силен Ту-22МЗ?

Ту-22МЗ — и другие его модификации — это «основной самолет дальней ударной авиации России», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Последняя модификация машины (была представлена в этом году в Казани) — Ту-22МЗМ — получила новый прицельно-навигационный комплекс. Есть возможность с помощью ГЛОНАСС или GPS корректировать машину, чтобы точнее выдерживать маршрут полета. В боевом комплекте самолета стали использовать новые средства поражения, которых раньше просто не было. Этот самолет отрабатывается для использования гиперзвуковой ракеты “Кинжал”. До сегодняшнего дня только [истребители] МиГ-31 использовались для переноски “Кинжала”. Но тот мог нести только одну такую ракету. 22-й носит сразу три, это совершенно другой масштаб действия», — объясняет собеседник.

Трудности управления

В то же время, по словам Попова, Ту-22МЗ — очень сложный для управления самолет.

Такая махина управляется всего четырьмя летчиками. Трудоемкая работа. Они ограничены в пространстве — достаточно тесно себя чувствуют в кабине, к тому же бомбардировщик может с дозаправкой лететь по 17 часов (он может достигать скорость в 2300 километров в час, может летать на расстояния до 7000 километров). Это очень большая нагрузка. Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ

По его словам, на вооружении российских ВКС сейчас есть немногим более сотни беговых модификаций Ту-22МЗ (в рабочем состоянии).

Ту-22М3 предназначен для нанесения ударов по водным и наземным целям. Машина может атаковать как постройки, так и подвижные объекты: в распоряжении экипажа — управляемые ракеты и авиационные бомбы. Эти машины могут работать в любое время суток и практически в любых метеоусловиях.

Завсегдатай локальных войн

Самолеты использовались, например, во время Афганской кампании, в 90-х они работали в Чечне, в 2008-м задействовались во время вооруженного конфликта с Грузией, так называемой пятидневной войны. Во время этой операции российский Генштаб потерял один из таких самолетов — грузинские средства ПВО сбили его при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1». Под огонь также попали еще три российских истребителя Су-25.

В текущем десятилетии Ту-22М3 отметился в Сирии. В ближневосточной стране машины наносили удары по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Их задействовали после того, как 8 июля 2016 года боевики ИГ сбили вертолет Ми-25 с российским экипажем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0sp5VscM0OI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015 году самолеты Ту-22М3 разместили в Крыму, чтобы усилить ударную авиационную группировку ВВС России на полуострове. В Минобороны это решение объяснили ответом на размещение на территории Румынии базы американских противоракет.

Небольшое количество таких машин было отправлено на экспорт, говорит заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов (в 2013-м заинтересованность в покупке машины высказал Китай).

Истребители переходили на автомат

Ту-22М3 — советский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, разработанный Конструкторским бюро Туполева. Разработку начали в середине 60-х годов прошлого века. Самолетостроители хотели модернизировать сверхзвуковой Ту-22, о создании новой машины речи не шло. К тому же разработка была личной инициативой бюро, поначалу у проекта даже не было госфинансирования.

Разработчики предложили новые решения по «начинке» самолета. Большая часть операций по управлению и применению оружия была автоматизирована. Всего в СССР собрали около полутысячи таких машин.