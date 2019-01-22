В Заполярье разбился бомбардировщик Ту-22М3. Что мы знаем об этом самолете?
Эти истребители бомбили боевиков ИГ* в Сирии, работали во время военных кампаний в Афганистане, Чечне и Грузии.
Эти истребители бомбили боевиков ИГ* в Сирии, работали во время военных кампаний в Афганистане, Чечне и Грузии.
В Мурманской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Самолет заходил на посадку на военный аэродром полка дальней авиации в Оленегорске. По предварительной информации, двое из четырех членов экипажа остались живы: это командир и штурман. Об остальных — помощнике командира и операторе — пока ничего не известно.
UPD. Согласно последним данным, умер третий летчик бомбардировщика, разбившегося в Мурманской области
Ту-22МЗ — и другие его модификации — это «основной самолет дальней ударной авиации России», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Последняя модификация машины (была представлена в этом году в Казани) — Ту-22МЗМ — получила новый
В то же время, по словам Попова, Ту-22МЗ — очень сложный для управления самолет.
Такая махина управляется всего четырьмя летчиками. Трудоемкая работа. Они ограничены в пространстве — достаточно тесно себя чувствуют в кабине, к тому же бомбардировщик может с дозаправкой лететь по 17 часов (он может достигать скорость в 2300 километров в час, может летать на расстояния до 7000 километров). Это очень большая нагрузка.
По его словам, на вооружении российских ВКС сейчас есть немногим более сотни беговых модификаций Ту-22МЗ (в рабочем состоянии).
Самолеты использовались, например, во время Афганской кампании, в 90-х они работали в Чечне, в 2008-м задействовались во время вооруженного конфликта с Грузией, так называемой пятидневной войны. Во время этой операции российский Генштаб потерял один из таких самолетов — грузинские средства ПВО сбили его при помощи
В текущем десятилетии Ту-22М3 отметился в Сирии. В ближневосточной стране машины наносили удары по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Их задействовали после того, как 8 июля 2016 года боевики ИГ сбили вертолет Ми-25 с российским экипажем.
В 2015 году самолеты Ту-22М3 разместили в Крыму, чтобы усилить ударную авиационную группировку ВВС России на полуострове. В Минобороны это решение объяснили ответом на размещение на территории Румынии базы американских противоракет.
Небольшое количество таких машин было отправлено на экспорт, говорит заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов (в 2013-м заинтересованность в покупке машины высказал Китай).
Ту-22М3 — советский сверхзвуковой
Разработчики предложили новые решения по «начинке» самолета. Большая часть операций по управлению и применению оружия была автоматизирована. Всего в СССР собрали около полутысячи таких машин.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.